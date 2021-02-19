Берг – о поражении от загребского «Динамо»: Мы много ошибались и передерживали мяч

Форвард «Краснодара» Маркус Берг дал комментарий пресс-службе УЕФА после поражения от загребского «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Считаю, в нашем противостоянии ещё не всё потеряно. Сегодня мы много ошибались, передерживали мяч и принимали много неправильных решений. Думаю, это поправимо. К ответной встрече мы подготовимся лучше и постараемся победить в Хорватии», – заявил шведский нападающий.

Добавим, что ответный матч команд состоится 25 февраля и пройдет в Загребе.