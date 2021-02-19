«Рубину» предлагали подписать Гамшика

Атакующий полузащитник «Далянь Ифан» и сборной Словакии Марек Гамшик мог стать игроком «Рубина».

Согласно информации «БИЗНЕС Online», представители 33-летнего игрока предлагали казанцам подписать контракт с хавбеком, однако российский клуб отказался от сделки из-за высоких требований футболиста по зарплате. Отметим, что в Китае Гамшик получает девять миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника были заинтересованы другие команды Российской Премьер-лиги – «Локомотив» и ЦСКА.

Текущий контракт Гамшика с «Далянь Ифан» рассчитан до конца декабря 2021 года. Ранее словак на протяжении 12 лет выступал за «Наполи». В общей сложности на его счету 121 гол и 100 ассистов в 520 матчах за итальянский клуб.

В составе сборной Словакии хавбек отыграл 122 встречи (25 голов).