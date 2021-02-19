Клуб получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов и обеспечения условий для временного снятия запрета на обновление заявки.

«Завершилось заседание комиссии по лицензированию. «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, при этом также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях», - цитирует «РИА Новости» службу коммуникаций РФС.

Отмечается, что РФС и РПЛ будут вести регулярный мониторинг ситуации и контролировать соблюдение «Тамбовом» регламентных требований.

Добавим, накануне РФС и РПЛ договорились о выделении финансовой помощи команде в размере 300 млн рублей, а главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, что игроки начали отказываться от претензий к клубу и забирают заявления из палаты разрешения споров РФС.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги клуба по зарплате превышают 150 млн рублей.