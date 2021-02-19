Полузащитник «Баварии» Толиссо получил серьезную травму

Полузащитник «Баварии» и сборной Франции Корентен Толиссо получил серьезную травму во время тренировки команды, сообщает L’Équipe.

Медицинское обследование выявило у 26 летнего француза разрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра левой ноги, футболисту была сделана операция в Берлине.

Участие Толиссо в чемпионате Европы-2020 находится под сомнением, так как восстановление займет не менее трех месяцев.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 14 матчей, забив один гол.