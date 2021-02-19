Миланский «Интер» в ближайшее время может быть продан

Владелец миланского «Интера» Чжан Цзиньдун заявил, что его компания Suning сделает упор в работе на розничный бизнес, а остальные инвестиции сократятся.

«Мы уберем лишнее, изменим вектор развития и сосредоточимся на основных видах деятельности. Принято решение сократить или закрыть бизнес, не относящийся к розничному направлению», - приводит слова руководителя Football Italia.

Сообщается, что главным претендентом на покупку итальянского клуба является британский фонд BC Partners.

Отметим, что в нынешнем сезоне «Интер» после 22 туров в чемпионате Италии находится на первой строчке, набрав 50 очков.