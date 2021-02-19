Кокорин предложил 400 тысяч рублей за футболку Мбаппе

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин готов выкупить футболку нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Напомним, футболку 22-летнего француза выставил на аукцион голкипер «Спартака» Артем Ребров.

Кокорин, покинувший красно-белых в январе этого года, готов заплатить за нее 400 тысяч рублей. Также экс-игрок москвичей обратился к бывшим партнерам: «Где Джика, у вас что там, не платят? Пусть скинутся на хорошее дело».

Добавим, что Килиан Мбаппе – чемпион мира в составе сборной Франции.

В нынешнем сезоне он провел за «ПСЖ» 29 матчей, забил 21 гол и отдал девять голевых передач.