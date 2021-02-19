Агуэро - о своем будущем: Не знаю, где я окажусь в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался по поводу своего будущего.

«Посмотрим, что меня ждет. Не могу предположить, где я окажусь в следующем сезоне», - передает слова Агуэро The Sun.

Отметим, что контракт аргентинца с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года.

Агуэро в 2011 году перешел в «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» за 40 миллионов евро.

Добавим, что в нынешнем сезоне нападающий провел за английский клуб девять матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.