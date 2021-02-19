«Локомотив» открыл продажу билетов на матч Кубка России с «Тамбовом»

«Владельцы подписки на сезон могут выбрать билет до 20 февраля 15:00. После этого билеты появятся в свободной продаже», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте железнодорожников.

В пятницу стало известно, что «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов и обеспечения условий для временного снятия запрета на обновление заявки, что позволит клубу продолжить свое выступление в российских футбольных соревнованиях.

Добавим, что матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» состоится 21 февраля в Москве.