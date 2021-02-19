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19 февраля 20:53

Матч Кубка России «Локомотив» - «Тамбов» обслужит бригада Безбородова

Назначены судьи на матч 1/8 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом».

Как сообщает пресс-служба «Локомотива» в стречу 1/8 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Тамбовом» обслужит бригада Владислава Безбородова.

Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко. Резервным судьей будет Анастасия Пустовойтова. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Алексей Сухой, а его ассистентом Валерий Данченко. Инспектор матча - Владимир Енютин.

В пятницу стало известно, что «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов и обеспечения условий для временного снятия запрета на обновление заявки, что позволит клубу продолжить свое выступление в российских футбольных соревнованиях.

Добавим, что матч между «Локомотивом» и «Тамбовом» состоится 21 февраля в Москве.

источник: ФК «Локомотив»
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