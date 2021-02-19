Моуриньо в случае увольнения получит 30 миллионов фунтов

Исполнительный директор «Тоттенхэма» Дэниэл Леви планирует дождаться окончания сезона, прежде чем решать вопрос о будущем главного тренера Жозе Моуриньо.

Немаловажную роль в этом играет и сумма при расторжении контракта в 30 миллионов фунтов, которую клуб обязан будет выплатить португальскому специалисту, сообщает ESPN.

При назначении перед Моуриньо ставилась задача завоевания титулов, так как последняя победа датируется 1991 годом в Кубке Англии. Подопечные португальца в этом сезоне близки к завоеванию трофея - в апреле «Тоттенхэм» сыграет в финале Кубка Лиги против «Манчестер Сити».

Добавим, что в нынешнем сезоне «Тоттенхэм» после 23 матчей в чемпионате Англии расположился на девятом месте, набрав 36 очков.

Напомним, что Моуриньо является двукратным победителем Лиги чемпионов.