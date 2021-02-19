Карл-Хайнц Румменигге: Новая Лига чемпионов - это вишенка на торте

«Будет намного зрелищнее и живее, чем при нынешнем групповом этапе, который в последнее время часто бывает скучным. Теперь будет интереснее, выйти в плей-офф будет сложнее.

Национальные чемпионаты всегда будут значимы. Новая Лига чемпионов - это вишенка на торте, но ценность чемпионатов не изменится: для болельщиков в Италии важно, как пройдет миланское дерби или матч с «Ювентусом».

Напомним, ранее УЕФА представил проект нового формата Лиги чемпионов с 36 командами, проводящими по десять матчей на групповом этапе.