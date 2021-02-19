Исполком РФС состоится 26 февраля

1. Об утверждении годовой сметы (бюджета) РФС на 2021 год.

На заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

В пятницу, 26 февраля, в формате видеоконференции пройдет очередное заседание Исполкома РФС. Начало - в 12:00.

2. Об избрании Первого Вице-президента, Вице-президентов РФС и состава Бюро Исполкома РФС.

3. Об утверждении составов постоянных и временных комитетов, комиссий и советов РФС, юрисдикционных органов РФС, органов спортивного лицензирования и сертификации стадионов.

4. О составе наблюдательного совета АНО «Дирекция футбола».

5. О внесении изменений в регламенты и календари проведения соревнований по футболу сезона 2020/2021 гг.

6. О завершении процедуры замены клуба - участника профессиональных соревнований по футболу.

7. Об изменении размера персональных стипендий ветеранам футбола.