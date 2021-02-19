Гендиректор «Тамбова»: Планируем взять в аренду человек пять-семь

- Планируем взять в аренду человек пять-семь. В заявке будет около 20 человек - больше 23 мы все равно не можем заявить. Можно придумывать планы хоть на 50 игроков, но регламент есть регламент, - приводит слова Коноваловой ТАСС.

В пятницу стало известно, что «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов и обеспечения условий для временного снятия запрета на обновление заявки, что позволит клубу продолжить свое выступление в российских футбольных соревнованиях.

Добавим, что «Локомотив» открыл продажу билетов на матч 1/8 финала Кубка России против «Тамбова», который состоится 21 февраля в Москве.