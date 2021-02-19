Вячеслав Колосков: РФС и РПЛ поступили правильно, сохранив целостность чемпионата

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков – о решении финансовых проблем «Тамбова».

- Одни говорят, что надо исключать, другие - помочь. Я сторонник того, что надо помочь, если есть возможность. Понятно, что разовое решение не поможет спасти «Тамбов». Считаю, что РФС и РПЛ поступили правильно сегодня, смогли сохранить целостность чемпионата, - передает слова Колоскова «РИА Новости».

В пятницу стало известно, что «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов и обеспечения условий для временного снятия запрета на обновление заявки, что позволит клубу продолжить свое выступление в российских футбольных соревнованиях.