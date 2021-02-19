«Црвена Звезда» извинилась перед Ибрагимовичем

В твиттере появилось видео, на котором фанаты сербской команды оскорбляют 39-летнего нападающего, сидящего на трибуне. Сам Ибрагимович никак не реагировал на происходящее.

«Црвена Звезда» решительно осуждает оскорбительные выкрики в отношении Златана Ибрагимовича во время вчерашнего матча с «Миланом». «Црвена Звезда» в сотрудничестве с компетентными органами найдет виновного и настаивает на том, чтобы он понёс полную ответственность за такое поведение».

«Црвена Звезда» приносит искренние извинения Златану Ибрагимовичу за неудобства, которые он испытал в нашем доме. Согласно старым сербским обычаям, наш клуб всегда был гостеприимным хозяином, и это известно во всей Европе и останется таковым в будущем».

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между сербским клубом и итальянским «Миланом» прошел в четверг в Белграде и завершился вничью 2:2.

Ответная встреча запланирована на 25 февраля в Милане.