«Фиорентина» на своем поле разгромила «Специю», Кокорин остался в запасе

Футболисты «Фиорентины» взяли верх над «Специей» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» и завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Душан Влахович (48), Гаэтано Кастровилли (64) и Валентин Эйссерик (83).

Добавим, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин остался в запасе.

После этой встречи «Фиорентина» набрала 25 очков и поднялась на 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата. «Специя» с 24 очками занимает 16-е место.