Главный тренер «Тамбова»: Завтра вылетаем в Москву

«Есть понимание, что помогать клубу будут. Коллеги обращаются, кто-то предоставит молодых ребят. Может быть, еще 2-3 человека доберем. И тогда уже будем строить команду. Завтра вылетаем в Москву. С нами отправятся 17-18 человек, но еще добавятся на месте. И после игры с «Локомотивом», уже к матчу с «Ротором», еще доукомплектуемся. Я уже начал ребят настраивать. Для многих это будет дебют. Думаю, что не самый плохой дебют».

Напомним, матч Кубка России «Локомотив» - «Тамбов» состоится 21 февраля в Москве.