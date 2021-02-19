Илья Геркус: Ощущение, что Кокорин - это какая-то новая криптовалюта

- У меня ощущение, что Кокорин - это какая-то новая криптовалюта. Сначала «Спартак» его подписал непонятно зачем, явно не для футбола, но каким-то образом умудрился продать. «Фиорентине» он тоже для футбола не нужен, но не удивлюсь, если и они его продадут, - написал Геркус в твиттере.

Напомним, что в конце января Кокорин перешел в «Фиорентину», подписав контракт с итальянским клубом до 2024 года. Флорентийцы приобрели 29-летнего нападающего у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.

Добавим, что в составе красно-белых 29-летний форвард отыграл десять матчей, забил два гола и отдал два голевых паса.