Виктор Мозес: В «Спартаке» работа потяжелее, чем в «Челси» и в «Интере»

«Это же предсезонка — ты должен страдать во время сборов. Мы все вместе страдаем, вместе отдыхаем. Все круто. Я перед сборами отдыхал в Дубае — вот был релакс. Ну а потом пришло время страданий. Ну что ж, оставалось только как мантру повторять: «Мы любим бегать! Влад Чепзанович — хороший парень!».

Он нас готовит так, как будто нам скоро отправляться на войну. Но нам необходима такая предсезонка. Нужно войти в остаток сезона отлично готовыми и провести его на высшем уровне.

Если честно, в «Спартаке» работа потяжелее, чем в «Челси» и «Интере». Но в целом подготовка похожая: на предсезонке ты должен прыгать выше головы, делать что-то сверх обычных нагрузок. У нас был месячный перерыв, после которого было очень здорово отпахать на максимуме и переключиться с отпускного настроения на рабочее», - цитирует Мозеса «Спорт-Экспресс».

Напомним, Мозес в текущем сезоне провел за «Спартак» девять матчей, забив в них один гол.