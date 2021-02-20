Антон Шунин о матче при температуре -20 градусов: Это был антифутбол

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин вспомнил матч 2008 года с футбольным клубом «Томь», который прошел при двадцатиградусном морозе.

«В Томске тогда было почти -20. Включили подогрев поля, еще и снег шел. Это был антифутбол: снег таял, ноги все мокрые, я надевал под вратарские перчатки ещё одни, тонкие. Играть было максимально некомфортно», - цитирует Шунина «Чемпионат».

Напомним, что сегодня в 19:30 по московскому времени в рамках 1/8 финала Кубка России «Динамо» должен принять московский «Спартак». По данным некоторых метеослужб ожидается температура до двадцати одного градуса мороза. Окончательное решение о проведении матча примет его делегат.