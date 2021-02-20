Евгений Калакуцкий: У нас внебюджетных поступлений 35%

«Мы и сами зарабатываем. По итогам 2020 года у нас внебюджетных поступлений было около 35%. Сюда входят: доходы в дни матчей, коммерческие партнёры, спонсоры, трансферы в плюс. При этом мы прекрасно понимаем, что все эти, внебюджетные, рыночные поступления, нужно увеличивать, чтобы в идеале, когда-нибудь отказаться от бюджетного финансирования. Трансферная деятельность определяется уровнем лиги и развития футболистов. Осуществляя сделки между собой, мы просто гоняем деньги туда-сюда — и в основном это предопределено существующим лимитом. О настоящем успехе можно говорить, только когда трансфер – на выход, в Европу. А кого Россия туда продала? Головина да Миранчука», - цитирует Калакуцкого «Чемпионат».

Напомним, после 26 туров «Крылья Советов» занимают второе место в ФНЛ, отставая от лидирующего «Нижнего Новгорода» на 3 очка, и претендуют на прямую путевку в РПЛ.