«Барселона» отказалась от продажи Педри в «Баварию» за 40 миллионов евро

Атакующий полузащитник «Барселоны» Педри имел возможность перейти в «Баварию» прошлым летом.

По информации El Mundo Deportivo, руководство мюнхенцев было готово выложить за 18-летнего испанца 40 миллионов евро, однако получило отказ от каталонской команды. «Сине-гранатовые» приняли решение сохранить хавбека в своем составе.

Напомним, что Педри стал игроком «Барселоны» в сентябре 2019 года. Его трансфер из «Лас-Пальмаса» составил десять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 34 матча, забил три гола и отдал четыре ассиста. Контракт футболиста рассчитан до лета 2022-го.