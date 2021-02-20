Ряды «Тамбова» должны пополнить футболисты «Рубина», «Динамо» и ЦСКА

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил игроки каких клубов должны перейти в ФК «Тамбов».

«Договорились с казанским «Рубином», молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо», есть с ЦСКА. Сейчас освобождаются многие игроки, если нам повезет, надо еще 2-3 опытных, нужен стержень. Хочется поиграть, а не доигрывать» - цитирует своего главного тренера пресс-служба тамбовского клуба.

Напомним, вчера стало окончательно известно, что «Тамбов» продолжит выступать в чемпионате и кубке России.