Барриос находится на карантине, сдав положительный тест на коронавирус

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос находится на карантине после того, как на сборах в Дубае сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, в настоящий момент колумбиец ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо.

Сегодня 20 февраля команда Сергея Семака проводит первый официальный матч в нынешнем году. В 17:00 по московскому времени начнется встреча 1/8 финала Кубка России «Зенит» – «Арсенал».

В нынешнем сезоне 27-летний опорный полузащитник Барриос провел 23 игры за петербуржцев, сделав одну результативную передачу.