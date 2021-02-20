Барриос находится на карантине, сдав положительный тест на коронавирус

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Испания - Примера 2-й тайм, 84' Эльче 1 Эйбар 0 П1 1.13 Х 7.2 П2 35
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Йокерит 0 Динамо М 0 П1 5 Х 4.5 П2 1.55
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Салават Юлаев 3 Куньлунь Ред Стар 0 П1 1.03 Х 13 П2 38
Италия - Серия А 1-й тайм, 38' Лацио 1 Сампдория 0 П1 1.15 Х 8.1 П2 17
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 10' Боруссия М 0 Майнц 0 П1 2.95 Х 3.8 П2 2.24
КХЛ - регулярный чемпионат не начался Динамо Мн 0 Трактор 0 П1 2.24 Х 4.1 П2 2.6
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 11' Айнтрахт Ф 0 Бавария 0 П1 2.24 Х 4.1 П2 2.75
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 12' Кёльн 0 Штутгарт 0 П1 3.8 Х 3.8 П2 1.95
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 12' Фрайбург 0 Унион 0 П1 2.45 Х 3.2 П2 2.95
Англия - Чемпионшип 18:00 Рединг 0 Мидлсбро 0 П1 2.5 Х 3.1 П2 3.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Норвич Сити 0 Ротерхэм Юнайтед 0 П1 1.46 Х 4.7 П2 7.2
Англия - Чемпионшип 18:00 Хаддерсфилд Таун 0 Суонси Сити 0 П1 3.7 Х 3.2 П2 2.2
Англия - Премьер-лига 18:00 Бёрнли 0 Вест Бромвич Альбион 0 П1 2.2 Х 3.3 П2 3.7
Англия - Чемпионшип 18:00 Шеффилд Уэнсдей 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.8 Х 2.9 П2 3
Англия - Чемпионшип 18:00 Сток Сити 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.1 П2 3.7
Англия - Чемпионшип 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 0 Борнмут 0
Англия - Чемпионшип 18:00 Ноттингем Форест 0 Блэкберн Роверс 0 П1 2.65 Х 3.1 П2 3
Англия - Чемпионшип 18:00 Бристоль Сити 0 Барнсли 0 П1 4.1 Х 3.4 П2 2
Англия - Чемпионшип 18:00 Кардифф Сити 0 Престон Норт Энд 0 П1 2.04 Х 3.3 П2 4.1
Англия - Чемпионшип 18:00 Миллуолл 0 Уиком Уондерерс 0 П1 1.79 Х 3.5 П2 5.1
Испания - Примера 18:15 Атлетико М 0 Леванте 0 П1 1.49 Х 4.3 П2 8.2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Торпедо 0 Авангард 0 П1 3 Х 4.2 П2 2.07
Франция - Лига 1 19:00 Нант 0 Марсель 0 П1 2.65 Х 3.1 П2 3
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 ЦСКА 0 Динамо Р 0 П1 1.63 Х 3.5 П2 5.7
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Ак Барс 0 Спартак 0 П1 1.62 Х 4.6 П2 4.6
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Локомотив 0 СКА 0 П1 2.6 Х 3.4 П2 2.55
Италия - Серия А 20:00 Дженоа 0 Верона 0 П1 2.9 Х 3.1 П2 2.8
НХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Нью-Джерси Дэвилз 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 2.22 Х 4.1 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 20:30 Вашингтон Кэпиталз 0 Нью-Йорк Рейнджерс 0 П1 2.06 Х 4.3 П2 3
Испания - Примера 20:30 Валенсия 0 Сельта 0 П1 2.55 Х 3.3 П2 3
20 февраля 16:30
автор: Виктор Шарафудинов

Барриос находится на карантине, сдав положительный тест на коронавирус

Сегодня «Зенит» проведет первый официальный матч после зимней паузы.

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос находится на карантине после того, как на сборах в Дубае сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба клуба, в настоящий момент колумбиец ждет результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо.

Сегодня 20 февраля команда Сергея Семака проводит первый официальный матч в нынешнем году. В 17:00 по московскому времени начнется встреча 1/8 финала Кубка России «Зенит» – «Арсенал».

В нынешнем сезоне 27-летний опорный полузащитник Барриос провел 23 игры за петербуржцев, сделав одну результативную передачу.

источник: ФК «Зенит»
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