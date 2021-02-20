Рональд Куман - о конфликте Пике и Гризманна: Это был момент высокого напряжения

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал оценку конфликту защитника Жерара Пике и нападающего Антуана Гризманна, произошедшему во втором тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (1:4).

«Когда в команде есть такие люди, как Пике и Гризманн - это хорошо. Если в моменты высокого напряжения во время игры происходят конфликты, то это нормально. Я хочу, чтобы игроки общались и искали варианты выхода из сложной ситуации. Мы разговариваем после матчей и вносим коррективы в нашу игру», - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что голландский тренер возглавил «Барселону» 19 августа 2020 года.

В нынешнем сезоне сине-гранатовые после 22 туров в чемпионате Испании занимают третью строчку, набрав 46 очков.