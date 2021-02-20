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20 февраля 17:18
автор: Степан Шереметьев

Андреас Хинкель: Лучшая позиция для Зобнина - центральный полузащитник

Роман Зобнин большую часть первой половины сезона чемпионата России выступал за «Спартак» на позиции крайнего защитника.

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» выразил мнение, что Роману Зобнину больше подходит позиция центрального полузащитника, чем фуллбека.

«Несмотря на то, что Зобнин очень силен физически, он еще и умный футболист. Тактическая грамотность, техника – у него есть все, чтобы играть на позиции восьмерки. Также он может исполнять роль опорника, но не очень любит делать это в одиночестве – если рядом с ним действует более оборонительный полузащитник, как Крал, Зобнин подходит и как одна из шестерок. Даже с этой позиции Рома может подключаться в чужую штрафную и забивать.

Когда Зобнин играет центрального полузащитника, «Спартак» сильнее, потому что Рома может оказаться практически на любом участке поля. Когда он закрывает правый фланг, зона его действий ограничена», - сказал Хинкель в интервью Sports.

Напомним, что немецкий специалист работает в «Спартаке» с 2019 года. Ранее Доменико Тедеско заявил, что он вместе с тренерским штабом покинут московский клуб в конце сезона.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Спартак» после 19 туров чемпионата России занимает третью строчку, набрав 35 очков.

источник: Sports.ru
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