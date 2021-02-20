Андреас Хинкель: Лучшая позиция для Зобнина - центральный полузащитник

Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» выразил мнение, что Роману Зобнину больше подходит позиция центрального полузащитника, чем фуллбека.

«Несмотря на то, что Зобнин очень силен физически, он еще и умный футболист. Тактическая грамотность, техника – у него есть все, чтобы играть на позиции восьмерки. Также он может исполнять роль опорника, но не очень любит делать это в одиночестве – если рядом с ним действует более оборонительный полузащитник, как Крал, Зобнин подходит и как одна из шестерок. Даже с этой позиции Рома может подключаться в чужую штрафную и забивать.

Когда Зобнин играет центрального полузащитника, «Спартак» сильнее, потому что Рома может оказаться практически на любом участке поля. Когда он закрывает правый фланг, зона его действий ограничена», - сказал Хинкель в интервью Sports.

Напомним, что немецкий специалист работает в «Спартаке» с 2019 года. Ранее Доменико Тедеско заявил, что он вместе с тренерским штабом покинут московский клуб в конце сезона.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Спартак» после 19 туров чемпионата России занимает третью строчку, набрав 35 очков.