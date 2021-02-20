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Англия - Премьер-лига 18:00 Бёрнли 0 Вест Бромвич Альбион 0 П1 2.2 Х 3.3 П2 3.7
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Англия - Премьер-лига 20:30 Ливерпуль 0 Эвертон 0 П1 1.47 Х 4.8 П2 7.3
Германия - Бундеслига 20:30 Шальке-04 0 Боруссия Д 0 П1 10.5 Х 5.6 П2 1.31
20 февраля 17:29
автор: Степан Шереметьев

Хинкель - об уходе из «Спартака» в конце сезона: Президент, персонал, игроки нас поддержали

Ранее Доменико Тедеско объявил, что он вместе с тренерским штабом покинут московский клуб по окончании сезона.

Помощник главного тренера «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о принятом вместе с Доменико Тедеско решении покинуть московский клуб в конце сезона.

«Если бы Доменико ничего не сказал, на сборах его об этом спрашивали бы журналисты, президент готовил бы предложение о продлении контракта. «Да-да, вы готовьте, поговорим в марте или апреле», – это не про Тедеско. До конца сезона мы в «Спартаке» и отдадим все, что есть внутри нас.

Возможно, объявление об уходе в декабре кто-то воспринял ненормально, но президент «Спартака» все понял, за что мы ему очень благодарны. Да, есть решение, но это еще не конец. Президент, персонал, игроки нас поддержали. Это то, что мы очень ценим и никогда не забудем», сказал Хинкель в интервью Sports.

Напомним, что тренерский штаб во главе с Доменико Тедеско руководит «Спартаком» с 2019 год.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Спартак» после 19 туров чемпионата России занимает третью строчку, набрав 35 очков.

источник: Sports.ru
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