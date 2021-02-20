«Бавария» потерпела гостевое поражение от «Айнтрахта»

Футболисты «Айнтрахта» на своей домашней арене обыграли «Баварию» (2:1) в матче 22-го тура Бундеслиги.
В составе победителей голами отличились Даити Камада (12-я минута) и Амин Юнес (31). Соперник ответил забитым мячом Роберта Левандовски (53).
Подопечные Ади Хюттера набрали 42 очка и расположились на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бавария» с 49 очками продолжает быть лидером чемпионата.
26 февраля франкфуртский клуб сыграет в гостях с «Вердером», а днем позже «Бавария» на своем поле примет «Кельн».
Чемпионат Германии