«Бавария» потерпела гостевое поражение от «Айнтрахта»

Трансляции «Динамо» — «Спартак» и «Зенит» — «Арсенал» 20 февраля 2021 года. Где смотреть матчи Кубка России

Футбольный сезон в России возобновится двумя топовыми матчами 1/8 финала Кубка страны. За ними можно будет следить не только по ТВ, но и в интернете.