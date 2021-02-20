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20 февраля 20:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Динамо» выигрывает у «Спартака» после первого тайма в один мяч. Фомин забил с пенальти

Игра проходит при температуре -9 на «ВТБ Арене».

Первый тайм встречи 1/8 финала Кубка России «Динамо» – «Спартак» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, реализовав пенальти.

После подачи углового фланговый игрок «Спартака» Виктор Мозес задел мяч плечом, однако арбитр встречи Кирилл Левников после просмотра видеоповтора все-таки назначил 11-метровый, заодно показав нигерийцу желтую карточку.

Когда Фомин бил с «точки», голкипер красно-белых Александр Максименко не угадал направление удара.

Кубок России

1/8 финала

«Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 1:0 (1:0)

После первого тайма.

Гол: Фомин, 16 (с пенальти).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Моро, Фомин, Липовой, Шиманьски, Лесовой, Грулев.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Ларссон, Э.Понсе.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Предупреждения: Мозес, 15, Ларссон, 27.

20 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

источник: «Советский спорт»
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