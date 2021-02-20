«Динамо» выигрывает у «Спартака» после первого тайма в один мяч. Фомин забил с пенальти

Первый тайм встречи 1/8 финала Кубка России «Динамо» – «Спартак» завершился со счетом 1:0.
Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник бело-голубых Даниил Фомин, реализовав пенальти.
После подачи углового фланговый игрок «Спартака» Виктор Мозес задел мяч плечом, однако арбитр встречи Кирилл Левников после просмотра видеоповтора все-таки назначил 11-метровый, заодно показав нигерийцу желтую карточку.
Когда Фомин бил с «точки», голкипер красно-белых Александр Максименко не угадал направление удара.
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