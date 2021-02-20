Сергей Семак: Наши ошибки были достаточно грубыми и привели к пропущенным мячам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о поражении команды от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Начало матча, первые десять минут до гола неплохо контролировали мяч, хорошо двигались, а после попросту стали позволять сопернику принимать мячи, спокойно, подавать в простых ситуациях. Оборонительная игра всей команды была далека от оптимальной.

Не так много было моментов, но все наши ошибки были достаточно грубыми и, как следствие, привели к пропущенным мячам. Нужно было играть. Кусочками получалось, кусочками не получалось, но дальше надо было как-то менять ход матча, поэтому мы попытались освежить, но особых дивидендов с этого не получили», - сказал Семак в интервью «Матч-ТВ».

Добавим, что соперник «Арсенала» по четвертьфиналу Кубка России станет известен по итогам жеребьевки.

Отметим, что «Зенит» являлся действующим победителем турнира.