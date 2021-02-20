В 26-м туре чемпионата Франции «Нант» и «Марсель» сыграли вничью 1:1.
На 50-й минуте полузащитник хозяев Людовик Блас, однако на 69-й после передачи Юто Наготомо равновесие восстановил вингер гостей Димитри Пайет.
На четвертой добавленной ко второму тайму минуте (90+4) был удален защитник марсельской команды Хироки Сакаи.
«Марсель», которым после увольнения Андре Виллаша-Боаша временно руководит Нассер Ларге, занимает шестое место, набрав 38 очков в 25 матчах.
«Нант» находится в зоне вылета на 18-й строчке таблицы, имея 23 очка после 26 игр.