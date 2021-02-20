Тюкавин забил второй гол «Динамо» в ворота «Спартака»

В матче 1/8 финала Кубка России «Динамо» – «Спартак» счет стал 2:0.

На 70-й минуте вышедший на замену Константин Тюкавин забил пяткой после подачи Себастьяна Шиманьски со штрафного. За Тюкавиным присматривал французский защитник «Спартака» Самюэль Жиго, но игрок бело-голубых оказался расторопнее.

18-летний нападающий забил свой первый гол за главную команду «Динамо». Сандро Шварц выпустил Константина на замену на 63-й минуте вместо Данила Липового.

Напомним, что на 16-й минуте Даниил Фомин открыл счет, реализовав пенальти.