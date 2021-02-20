Флик - о поражении от «Айтрахта»: У нас много травмированных и зараженных. Мы всего лишь люди

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение своей команды от франкфуртского «Айнтрахта» (1:2) в 22-м туре Бундеслиги.

«Мы плохо начали матч, во втором тайме команда выглядела лучше. Соперник быстро и хорошо комбинировал.

Последние несколько недель выдались для нас сложными, но я горжусь своей командой. Несмотря на большое количество травмированных и зараженных коронавирусом, команда проявляет характер», - сказал Флик пресс-службе клуба.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Бавария» после 22-х туров в чемпионате Германии занимает первую строчку, набрав 49 очков.