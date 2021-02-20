Гол Шомуродова помог «Дженоа» избежать поражения в домашней игре против «Вероны»

В 23-м туре чемпионата Италии «Дженоа» и «Верона» сыграли вничью 2:2.

По ходу встречи гости выигрывали 1:0 и 2:1 после голов Ивана Илича и Марко Фараони на 17-й и 61-й минутах.

В составе хозяев на 48-й отличился бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, а в концовке встречи (90+4) генуэзскую команду спас от поражения точный удар хорвата Милана Баделя после подачи углового.

«Верона» занимает девятое место, набрав 34 очка в 23 встречах, а «Дженоа» – 11-е, имея 26 очков.

27 февраля «Верона» примет «Ювентус». 28 февраля «Дженоа» сыграет в гостях с «Интером».