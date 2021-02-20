«Эвертон» впервые с 1999 года обыграл «Ливерпуль» на «Энфилде»

В 25-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» проиграл дома в дерби против «Эвертона» с результатом 0:2.

На третьей минуте счет открыл бразилец Ришарлисон. На 83-й исландец Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти, который был назначен за фол Трента Александера-Арнольда против Доминика Калверта-Льюина.

«Эвертон» не мог одержать выездную победу в ливерпульском дерби в 20 матчах подряд. Прошлый раз «ирискам» выигрывали на «Энфилде» 7 сентября 1999 года (1:0).

С учетом и домашних и выездных матчей «Ливерпуль» не проигрывал «Эвертону» в 24 встречах кряду, одержав 11 побед и 14 раз сыграв нвичью.

Команда Юргена Клоппа потерпела четвертое поражение кряду и занимает шестое место в АПЛ, имея 40 очков.