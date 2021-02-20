Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Шальке» в рурском дерби

В 22-м туре чемпионата Германии «Шальке» на своем поле проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.

На 42-й минуте счет открыл Джейдон Санчо, а далее дубль оформил Эрлинг Холанд, отличившись на 45-й и на 79-й. В промежутке между голами норвежца автором гола стал также Рафаэл Геррейру (на 60-й).

«Боруссия» занимает шестое место, набрав 36 очков.

«Шальке» находится на последней 18-й строчке таблицы с девятью очками. Сине-белые не могут выиграть уже семь туров кряду (две ничьи и пять поражений).

27 февраля состоятся матчи «Боруссия» (Дортмунд) – «Арминия» и «Штутгарт» – «Шальке».