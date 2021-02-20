«Валенсия» дома обыграла «Сельту», забив два мяча в добавленное время второго тайма

В 24-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле обыграла «Сельту» со счетом 2:0.

Оба мяча хозяева забили в компенсированное время второго тайма на четвертой и восьмой добавленной минутах (90+4 и 90+8). Счет ударом с левой открыл Ману Вальехо, а затем ворота команды из Виго поразил французский нападающий Кевин Гамейро.

Полузащитник сборной России Денис Черышев, который продолжает восстанавливаться после мышечной травмы не был внесен в заявку «Валенсии».

Левантийцы занимают 12-е место, набрав 27 очков.

«Сельта» находится на десятой строчке таблицы, имея 29 очков.