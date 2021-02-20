Карло Анчелотти: Наконец-то «Эвертон» победил на «Энфилде». Это хороший подарок нашим болельщикам

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти оценил игру своей команды в выездной встрече против «Ливерпуля» в 25-м туре чемпионата Англии.

«Мы очень счастливы и очень довольны, – отметил Анчелотти в интервью для BBC. – «Эвертон» после очень долгого перерыва наконец-то оказался способен победить на «Энфилде». Это хороший подарок для наших болельщиков. Мы провели хороший матч, были сосредоточены, упорно трудились и хладнокровно использовали свои возможности.

В начале встречи Ришарлисон и Хамес Родригес разыграли отличную комбинацию, и этот первый гол помог нам приобрести уверенность в своих силах.

Нужно отметить также хорошую игру Джордана Пикфорда и нашей обороны».

Прошлый раз «Эвертон» обыгрывал «Ливерпуль» в гостях 7 сентября 1999 года (1:0).