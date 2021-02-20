Юрген Клопп: Нужно улучшить завершение своих атак, и тогда «Ливерпуль» будет выигрывать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (0:2).

Ришарлисон открыл счет на третьей минуте, а в концовке Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти.

«Это поражение трудно принять, а пропускать этот ранний гол было совершенно необязательно, – отметил Клопп в интервью для BBC. – Нужно обороняться лучше. Пришлось догонять, и мы атаковали с изобретательностью и умом, создали несколько хороших моментов и в первом тайме, и во втором, но не довели свои атаки до логического конца.

Мы допустили одну ошибку в первом тайме, и они использовали ее. Сегодня я не хочу говорить о положительных моментах, потому что мы проиграли и очень расстроены. Нужно улучшить завершение своих атак, и тогда мы будем выигрывать».

Проигрышная серия команды Клоппа в АПЛ длится уже четыре матча. «Ливерпуль» занимает шестое место, имея 40 очков.