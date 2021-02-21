Кейн может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно источнику, парижане начнут переговоры по игроку, в случае, если Килиан Мбаппе откажется продлевать контракт.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард не хочет подписывать новый договор и планирует уйти летом 2021 года.

Что касается Кейна, то в текущей компании англичанин отыграл 32 матча, забил 21 гол и отдал 14 голевых передач, а его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.