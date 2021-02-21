СМИ: Холанд хочет подписать пятилетний контракт на общую сумму в 90 млн евро

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд намерен сменить клубную прописку. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, 20-летний нападающий уже обозначил свою позицию для потенциальных покупателей. Отмечается, что игрок хочет получать в новой команде 350 тысяч евро в неделю, а его контракт должен быть рассчитан на пять лет. Таким образом, общая сумма соглашения составит 90 млн евро.

Также источник сообщает, что к Холанду проявляют интерес «Манчестер Сити», «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», однако, никто из этих клубов не выразил готовность выполнить требования футболиста.

Добавим, что в текущем сезоне нападающий отыграл за «Боруссию» 25 матчей, забил 27 голов и отдал семь голевых передач.