Воронин — об игре со «Спартаком»: «Динамо» заслуженно победило

Помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал победу над столичным «Спартаком» в рамках 1/8 финала кубка России.

— Хорошая и интересная игра, мы свои моменты реализовали и заслуженно победили. Это только первая игра после возобновления сезона. Мы прошли дальше в Кубке, через неделю начинается чемпионат, поэтому еще все впереди. Мы стремимся, растем. Является ли Кубок приоритетной целью? Мы просто хотим побеждать, — заявил тренер бело-голубых в интервью «СЭ».

14 октября 2020 года экс-игрок московского «Динамо» вошел в тренерский штаб Сандро Шварца.