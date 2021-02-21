Полузащитник «Динамо» Карапузов перешел в «Тамбов»

Хавбек московского «Динамо» Владислав Карапузов стал игроком «Тамбова».
Как сообщает клубная пресс-служба, он будет выступать за «волков» на правах аренды до конца сезона-2020/21
Добавим, что в в текущем сезоне 21-летний футболист отыграл в РПЛ пять матчей и не отметился голевыми действиями на поле.
↪️ Владислав Карапузов продолжит сезон в «Тамбове»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 21, 2021
Полузащитник арендован клубом без права выкупа.
Удачи, Влад! Возвращайся ещё сильнее 💪#Тамбов #Карапузов pic.twitter.com/3nlyBNDwtz