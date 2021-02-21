Полузащитник «Динамо» Карапузов перешел в «Тамбов»

Хавбек московского «Динамо» Владислав Карапузов стал игроком «Тамбова».

Как сообщает клубная пресс-служба, он будет выступать за «волков» на правах аренды до конца сезона-2020/21

Добавим, что в в текущем сезоне 21-летний футболист отыграл в РПЛ пять матчей и не отметился голевыми действиями на поле.