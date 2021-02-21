«Спартак» не будет подавать жалобу по поводу пенальти в игре с «Динамо»

Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов не исключил легитимность 11-метрового удара в ворота «Спартака», назначенного Кириллом Левниковым во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка России.

— «Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить, — цитирует слова Фетисова ТАСС

Добавим, что в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля «Динамо» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», «Спартак» в тот же день примет казанский «Рубин».