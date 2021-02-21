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Италия - Серия А 17:00 Милан 0 Интер М 0 П1 4 Х 3.8 П2 1.95
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Италия - Серия А 22:45 Беневенто 0 Рома 0 П1 6.3 Х 4.7 П2 1.53
Испания - Примера 23:00 Атлетик Б 0 Вильярреал 0 П1 2.6 Х 3.1 П2 3.1
Франция - Лига 1 23:00 ПСЖ 0 Монако 0 П1 1.69 Х 4.3 П2 4.9
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21 февраля 12:53
автор: Артем Спиридонов

«Спартак» не будет подавать жалобу по поводу пенальти в игре с «Динамо»

В субботу красно-белые уступили московскому «Динамо» со счетом 0:2 в 1/8 финала кубка России. Первый гол динамовцы забили с пенальти

Директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов не исключил легитимность 11-метрового удара в ворота «Спартака», назначенного Кириллом Левниковым во вчерашнем матче 1/8 финала Кубка России.

— «Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить, цитирует слова Фетисова ТАСС

Добавим, что в 20-м туре чемпионата страны 28 февраля «Динамо» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», «Спартак» в тот же день примет казанский «Рубин».

источник: ТАСС
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