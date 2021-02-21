Лев не покинет сборную Германии даже в случае провала на Евро-2020

Немецкий футбольный союз (DFB) не намерен отправлять в отставку с поста главного тренера национальной сборной Йоахима Лева даже в случае вылета из группового этапа чемпионата Европы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Welt am Sonntag.

Немецкий специалист руководит национальной командой с 2006 года. В 2014 году под его руководством сборная Германии стала победителем Чемпионата мира в Бразилии, обыграв в дополнительное время со счетом 1:0 аргентинцев.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах.