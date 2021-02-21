«Уфа» попросила РФС перенести матч 1/8 финала Кубка России против «Урала»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал, что уфимцы обратились в РФС с просьбой о переносе игры 1/8 финала кубка России.

— Мы отправили письмо в «Урал» и РФС. Каждый день измеряем температуру, на данный момент она где-то в районе 20–22 градусов. Завтра будет еще холоднее. Морозить болельщиков и команды не хочется, — приводит слова Шайбекова «Чемпионат».

Предварительно матч «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта.

Напомним, что после зимней паузы в чемпионате России «Уфа» 27 февраля сыграет в гостях с «Химками», «Урал» проведет выездной матч с «Краснодаром» днем позже.