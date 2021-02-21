«Барселона» собирается приобрести у дортмундской «Боруссии» 16-летнего нападающего Мукоко

Transfermarketweb сообщает, что 16-летний нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко может перейти в «Барселону».

Клуб из Каталонии собирается сделать желто-черным официальное предложение ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Мукоко стал самым юным футболистом, когда либо выходившим на поле в матчах Лиги чемпионов, а также стал самым юным автором гола в истории немецкой бундеслиги. Всего за главную команду «Боруссии» Юссуфа провел в нынешнем сезоне 13 матчей, забив два гола в чемпионате Германии.

Мукоко родился в столице Камеруна Яунде, но выступает за юношеские сборные Германии.