Григорий Иванов: «Урал» не летит в Уфу. Матч перенесли

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о переносе встречи 1/8 финала кубка России, в котором команда из Екатеринбурга должна была сыграть с «Уфой» в столице Башкортостана.

— Матч перенесли, мы никуда не летим. Нам сказали не лететь в Уфу, потому что там -20 градусов, — заявил Иванов корреспонденту «Чемпионата».

Отметим, что чемпионат России «Уфа» возобновит 27 февраля в Химках, «Урал» на выезде проведет матч с «Краснодаром» в последний день зимы. Уфимцы с 13-ю очками идут на 15-й строчке турнирной таблицы, коллектив из Екатеринбурга набрал 21 очко и занимает 12-е место.