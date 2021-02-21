ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» в 1/8 финала Кубка России благодаря голам Ахметова и Влашича

В 1/8 финала Кубка России московский ЦСКА на своем поле обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

На 39-й минуте Ильзат Ахметов переправил мяч в ворота Владимира Сугробова ударом из-за пределов штрафной, а на 66-й после передачи Бахтиера Зайнутдинова автором второго гола москвичей стал Никола Влашич, поразив дальний верхний угол.

С 52-й минуты гости, которых тренирует Сергей Юран, играли вдесятером. За грубый фол против Марио Фернандеса прямую красную карточку получил нападающий хабаровской команды Владислав Брагин.

ЦСКА вслед за тульским «Арсеналом» и московским «Динамо» вышел в четвертьфинал. Жеребьевка состоится на следующей неделе, а матчи 1/4 финала должны пройти 2 и 3 марта.

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