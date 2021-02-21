Гол Лингарда принес «Вест Хэму» победу в лондонском дерби против «Тоттенхэма»

В 23-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» обыграл «Тоттенхэм» с результатом 2:1.

На пятой минуте ударом с левой с близкого расстояния счет открыл центральный нападающий хозяев Майкл Антонио. На 47-й Джесси Лингард увеличил перевес «молотобойцев» до двух голов после передачи Пабло Форнальса.

На 64-й «шпоры» отквитали один мяч, когда Лукас Моура забил головой после углового Гарета Бэйла, однако отыграться команде Жозе Моуринью не удалось.

«Вест Хэм» поднялся на четвертое место, обогнав «Челси». У команды Дэвида Мойеса 45 очков после 25 матчей.

«Тоттенхэм» проиграл пять из шести последних встреч в АПЛ и занимает девятое место, имея 36 очков.